Milano | attacco intimidatorio al tendone che fa il “tampone sospeso”

Leggi su tpi

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il “della Salute” di piazza Baiamonti a, dove i milanesi possono sottoporsi ai tamponi gratuiti per il Covid-19, ha subito un inquietante. Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 gennaio sono stati divelti i tiranti che sostengono la struttura, nel tentativo di farla collassare. Seppure gestito da una realtà schierata politicamente, la Brigata Sanitaria chiamata “Soccorso Rosso” con un esplicito riferimento a Franca Rame, non ci possono essere dubbi sull’utilità sociale del suo lavoro, che grazie al “” garantisce un prezioso servizio a tutti i cittadini, di qualunque orientamento. Attaccare ilmentre la crisi pandemica ancora è lontana dall’essere sotto controllo pare quindi un atto non solo allarmante, ma anche rivolto ad uno specifico ...