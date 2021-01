Meteo, le previsioni per domani in Italia (Di domenica 10 gennaio 2021) Queste le previsioni Meteo dell'aeronautica militare per domani 11 gennaio. Nord: nuvolosità diffusa su Appennino romagnolo con residue deboli locali nevicate al primo mattino. Sereno sul resto del settentrione.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 gennaio 2021) Queste ledell'aeronautica militare per11 gennaio. Nord: nuvolosità diffusa su Appennino romagnolo con residue deboli locali nevicate al primo mattino. Sereno sul resto del settentrione....

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #10gennaio #meteo #ANSA - MajestyCatsy : @ziopasquy Infatti la sera fanno anche le previsioni del meteo - infoitinterno : Previsioni meteo 11 gennaio: neve e temperature gelide in tutta Italia - gretatampanama : Ho visto le previsioni del tempo, mi sà che per stasera mette sbornia! #10gennaio #alcol #meteo #neve #books - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate domenica 10 gennaio 2021 -