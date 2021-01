Meridbulloni: due generazioni lottano per il futuro di Castellammare, aspettando il tavolo al Mise (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Sotto il freddo invernale, la pioggia e il gelo che si abbattono in queste ore tra Napoli e la Campania, c’è una città, Castellammare di Stabia, e degli operai che continuano a lottare senza sosta. Due generazioni combattono per il futuro della nostra terra. Nemmeno l’allerta meteo ha spento infatti la tensione che fuoriesce dal presidio degli operai stabiesi della Meridbulloni che oggi hanno iniziato il loro 24esimo giorno di lotta. In attesa di risposte – concrete – dal tavolo al ministero dello Sviluppo Economico programmato per il prossimo 14 gennaio tra azienda e parti sociali. Così come richiesto da Palazzo Santa Lucia e dal l’assessore Antonio Marchiello dopo il Consiglio regionale dello scorso 5 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutidi Stabia (Na) – Sotto il freddo invernale, la pioggia e il gelo che si abbattono in queste ore tra Napoli e la Campania, c’è una città,di Stabia, e degli operai che continuano a lottare senza sosta. Duecombattono per ildella nostra terra. Nemmeno l’allerta meteo ha spento infatti la tensione che fuoriesce dal presidio degli operai stabiesi dellache oggi hanno iniziato il loro 24esimo giorno di lotta. In attesa di risposte – concrete – dalal ministero dello Sviluppo Economico programmato per il prossimo 14 gennaio tra azienda e parti sociali. Così come richiesto da Palazzo Santa Lucia e dal l’assessore Antonio Marchiello dopo il Consiglio regionale dello scorso 5 ...

