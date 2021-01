Lo sciamano QAnon è italoamericano? Jake Angeli potrebbe essere un nome d’arte collegato alla sua famiglia

Leggi su open.online

(Di domenica 10 gennaio 2021), losimbolo dell’assalto al Campidoglio e recentemente arrestato, viene descritto come un. Effettivamente quel cogtrarre in inganno, ma non risulta che lo stesso si presenti come di origini italiane. Ilun, utilizzato anche nel portale Backstage.com per promuovere la sua attività di attore e artista. Lo stessodalle presunte origini italiane viene riportato anche dai media locali dell’Arizona. Tuttavia circola un altroche ha fatto destare qualche dubbio, ma facciamo chiarezza. Per chi ha ...