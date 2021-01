La Roma aggancia l'Inter nel finale: all'Olimpico è 2-2 (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gennaio 2021- Sembrava una partita ormai chiusa ma nei minuti finali uno squillo della Roma ha cambiato le carte in tavola: all' Olimpico i giallorossi fermano l' Inter sul 2-2, lo stesso ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021), 10 gennaio 2021- Sembrava una partita ormai chiusa ma nei minuti finali uno squillo dellaha cambiato le carte in tavola: all'i giallorossi fermano l'sul 2-2, lo stesso ...

savinosabino : RT @Skysurfer72: ... che a dire la verità dei 3 risultati forse questo è quello più favorevole per la Juve che se vince stasera aggancia la… - Skysurfer72 : ... che a dire la verità dei 3 risultati forse questo è quello più favorevole per la Juve che se vince stasera agga… - UCommentator2 : Roma che aggancia l'Inter - _filib_04 : Con il Milan a +4, la Roma che se vince ci aggancia e la Juve che gioca in casa con lo Scansuolo, non si può non es… - mattiamaestri46 : @jnterista_12 Con la Roma che in caso di vittoria ci aggancia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma aggancia La Roma aggancia l'Inter nel finale: all'Olimpico è 2-2 Quotidiano.net La Roma aggancia l'Inter nel finale: all'Olimpico è 2-2

Roma, 10 gennaio 2021- Sembrava una partita ormai chiusa ma nei minuti finali uno squillo della Roma ha cambiato le carte in tavola: all'Olimpico i giallorossi fermano l'Inter sul 2-2, lo stesso risul ...

Roma-Inter 2-2, Mancini agguanta i nerazzurri

(askanews) - Finisce 2-2 il lunch match della 17esima giornata di Serie A tra Roma e Inter. I giallorossi la sbloccano al 17' con un rasoterra di Pellegrini, ma con un grande avvio di secondo tempo i ...

Roma, 10 gennaio 2021- Sembrava una partita ormai chiusa ma nei minuti finali uno squillo della Roma ha cambiato le carte in tavola: all'Olimpico i giallorossi fermano l'Inter sul 2-2, lo stesso risul ...(askanews) - Finisce 2-2 il lunch match della 17esima giornata di Serie A tra Roma e Inter. I giallorossi la sbloccano al 17' con un rasoterra di Pellegrini, ma con un grande avvio di secondo tempo i ...