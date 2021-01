La rivelazione di Coda | “Inzaghi mi avrebbe voluto altri tre anni”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il rinnovo con il Benevento non è mai stata una questione economica”. Massimotorna a parlare della sua avventura giallorossa ai microfoni del Guerin Sportivo ripercorrendo le tappe recenti della sua carriera: “Volevo essere ancora una prima scelta, a Benevento non sarebbe stato così. Quella nel So è stata una grande avventura, ho provato tantissime emozioni che resteranno indelebili, il presidente Vigorito è una persona speciale e mi habene“, ha dichiarato l’attuale attaccante del Lecce che spera ora di centrare la promozione in A anche con i salentini. La stagione del debutto nel So non è stata indimenticabile: “Quando sono arrivato a Benevento sono incappato in un’annata pessima. Non eravamo pronti per la serie A, sia a livello societario che di ...