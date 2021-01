civati : Nella maggioranza si discute dei nuovi colori regionali, a partire dal 7 gennaio. Dovesse cadere il governo passerebbero ai rimpastelli. - ilpost : I nuovi colori delle regioni, da domani - ElisaAddesso : RT @giure99: Ore prima degli esami (semicit.) 50 mln di italiani appesi ai DeCretini di Conte e Speranza Nuovo Dpcm e colori delle Regioni… - caprozzi : RT @opificioprugna: Il dpcm coi nuovi colori delle fasce farà sì che gli italiani avranno lo stesso sguardo che hanno gli uomini davanti al… - Iinoryu : chissà che colore di capelli avrà minho domani, sicuramente castano scuro, magari non scuro scuro, un po’ più chiar… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi colori

Nei prossimi giorni si terrà il Consiglio dei Ministri che dovrà varare le nuove misure e regole dal 16 gennaio in poi. Nell’attesa, è stato introdotto un “dpcm ponte” che ha portato alla zona arancio ...Nuove strette sul fronte scuola. Regione Lombardia comunica il proseguimento della Didattica a Distanza fino al 24 gennaio, per gli studenti delle scuole superiori. Cresce la protesta "No DAD". Screen ...