Gianluca Vacchi senza freni | lancia la sua nuova creatura sui social

Leggi su kronic

(Di domenica 10 gennaio 2021)da qualche mese è diventato papà ma le sorprese da parte sua non sembrano essere ancora finite., Sharon e Blu (Instagram)Il 2020 è stato un anno molto intenso per. Il lavoro, ovviamente ha tenuto banco nella vita dell’imprenditore, ma non solo. Ben 53 anni ed una vita vissuta al massimo delle proprie possibilità, per l’ormai noto influencer bolognese tanti sono i paletti abbattuti. Se in molti, all’inizio della sua ascesa, mettevano in discussione la credibilità e sincerità di quantomostrava attraverso Instagram, ora tutto è cambiato. Quasi 20 milioni di followers su Instagram lo rendono uno degli italiani più seguiti in assoluto, e questo non è un dato da ...