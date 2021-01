Fiorentina, i dubbi di Prandelli: tre giocatori per due posti (Di domenica 10 gennaio 2021) Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli studia la formazione che affronterà il Cagliari. Un dubbio in attacco con tre giocatori in lizza per due posti Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, Cesare Prandelli ha un dubbio in attacco con tre giocatori in lizza per due posti. I due posti sono quelli alle spalle dell’unica punta Dusan Vlahovic: al momento i due candidati per partire titolari questo pomeriggio contro il Cagliari sono Giacomo Bonaventura e Josè Callejon. Resta in lizza anche Valentin Eysseric, entrato a gara in corso contro la Lazio per sostituire l’infortunato Franck Ribery, Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Il tecnico dellaCesarestudia la formazione che affronterà il Cagliari. Uno in attacco con trein lizza per dueSecondo quanto riferito da Corriere dello Sport, Cesareha uno in attacco con trein lizza per due. I duesono quelli alle spalle dell’unica punta Dusan Vlahovic: al momento i due candidati per partire titolari questo pomeriggio contro il Cagliari sono Giacomo Bonaventura e Josè Callejon. Resta in lizza anche Valentin Eysseric, entrato a gara in corso contro la Lazio per sostituire l’infortunato Franck Ribery, Leggi su Calcionews24.com

BiNNu85 : RT @micfur68: Quest'anno il campionato sarà deciso dal var, oramai ci sono pochi dubbi. Io non contesto quelli dati al Milan dal var quanto… - luca_fly1 : RT @micfur68: Quest'anno il campionato sarà deciso dal var, oramai ci sono pochi dubbi. Io non contesto quelli dati al Milan dal var quanto… - KillerJoe67 : RT @micfur68: Quest'anno il campionato sarà deciso dal var, oramai ci sono pochi dubbi. Io non contesto quelli dati al Milan dal var quanto… - JGiuls_ : RT @micfur68: Quest'anno il campionato sarà deciso dal var, oramai ci sono pochi dubbi. Io non contesto quelli dati al Milan dal var quanto… - terribile76 : RT @micfur68: Quest'anno il campionato sarà deciso dal var, oramai ci sono pochi dubbi. Io non contesto quelli dati al Milan dal var quanto… -