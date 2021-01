Dpcm 16 gennaio, cambia tutto: regioni in zona rossa e nuove chiusure (Di domenica 10 gennaio 2021) Notizia certificata e riportata da LiberoQuotidiano.it. Nuovo Dpcm dal 16 gennaio, le indiscrezioni riferiscono di un colpo di spugna sulle "aperture alla normalità annunciate nei giorni delle feste natalizie". La curve dei contagi viene giudicata dai tecnici del Cts ancora "fuori controllo" e per questo il governo dopo aver abbassato l'indice dell'Rt che stabilirà le fasce colorate delle regioni, introdurrà la zona rossa per le aree in cui si registrano più di 250 contagi da Covid ogni 100mila abitanti. (Continua..) Secondo l'Istituto superiore di sanità, l'incidenza "sopportabile" è di 50 casi ogni 100mila abitanti, l'unica che garantisce "il completo ripristino sull'intero territorio nazionale" del contact tracing. Alla luce dell'attuale situazione, il Veneto sarebbe dunque rosso, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 gennaio 2021) Notizia certificata e riportata da LiberoQuotidiano.it. Nuovodal 16, le indiscrezioni riferiscono di un colpo di spugna sulle "aperture alla normalità annunciate nei giorni delle feste natalizie". La curve dei contagi viene giudicata dai tecnici del Cts ancora "fuori controllo" e per questo il governo dopo aver abbassato l'indice dell'Rt che stabilirà le fasce colorate delle, introdurrà laper le aree in cui si registrano più di 250 contagi da Covid ogni 100mila abitanti. (Continua..) Secondo l'Istituto superiore di sanità, l'incidenza "sopportabile" è di 50 casi ogni 100mila abitanti, l'unica che garantisce "il completo ripristino sull'intero territorio nazionale" del contact tracing. Alla luce dell'attuale situazione, il Veneto sarebbe dunque rosso, ...

repubblica : Nuovo Dpcm, ecco i divieti dal 16 gennaio. Stretta sui criteri, la proposta Iss: zona rossa con 250 casi ogni 100 m… - rtl1025 : ?? La nuova ordinanza che vede il passaggio in area arancione di #Calabria, #EmiliaRomagna, #Lombardia, #Sicilia e… - IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - irenestorti1 : RT @tempoweb: #Dpcm, #Conte convoca la maggioranza. Nuova stretta, chi rischia la #zonarossa #regioni #governo #covid #10gennaio https://t… - cmanara77 : RT @Adnkronos: #Dpcmgennaio, riunione con Conte su misure -