Covid, in Africa superati i 3 milioni di contagi (Di domenica 10 gennaio 2021) Da inizio pandemia, in Africa si sono registrati più di 3 milioni di contagi da Covid-19 e oltre 72mila vittime, così come riportato dai centri Africani per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il 30% dei positivi è stato registrato in Sud Africa, che conta oltre 1,2 milioni di casi e 32.824 decessi. Una delle spiegazioni sembrerebbe risiedere nel maggior numero di tamponi che il paese effettua rispetto agli altri Stati Africani. Attualmente, proprio il SudAfrica è alle prese con una variante di coronavirus, la stessa che sta dilagando nel Regno Unito. Gli ospedali sudAfricani sono sotto pressione e le autorità temono un incremento dei contagi nelle prossime settimane, dovuti alla grande ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Da inizio pandemia, insi sono registrati più di 3dida-19 e oltre 72mila vittime, così come riportato dai centrini per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il 30% dei positivi è stato registrato in Sud, che conta oltre 1,2di casi e 32.824 decessi. Una delle spiegazioni sembrerebbe risiedere nel maggior numero di tamponi che il paese effettua rispetto agli altri Statini. Attualmente, proprio il Sudè alle prese con una variante di coronavirus, la stessa che sta dilagando nel Regno Unito. Gli ospedali sudni sono sotto pressione e le autorità temono un incremento deinelle prossime settimane, dovuti alla grande ...

