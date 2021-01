Covid | 361 morti in un giorno Sempre più persone in fila alla Caritas Resistete altri due – tre mesi | dice Sandra Zampa

MediasetTgcom24 : Covid, 18.627 nuovi contagi (139.758 tamponi) e altre 361 vittime - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Covid, 18.627 nuovi contagi (139.758 tamponi) e altre 361 vittime - Agenzia_Italia : I nuovi casi di Covid sono 18.627, altri 361 decessi - sulsitodisimone : I nuovi casi di Covid sono 18.627, altri 361 decessi - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 18.627 nuovi contagi (139.758 tamponi) e altre 361 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 361

Sono 18.627 i nuovi contagi da coronavirus in Italia e 361 i decessi nelle ultime 24 ore, secondo il report quotidiano del ministero della Salute. Numeri in ...A fronte di 25.011 tamponi effettuati in 24 ore sono 3.267 i nuovi positivi in Lombardia, mentre i guariti/dimessi sono molti meno, 847. Sono i dati diffusi oggi dall’assessorato regionale al Welfare, ...