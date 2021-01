Cosa si potrà fare nei prossimi 5 giorni: spostamenti e chiusure nelle regioni in base all'Rt (Di domenica 10 gennaio 2021) Quella di oggi sarà ancora una giornata in , così come previsto dal decreto in vigore fino al 15 di gennaio, quindi con negozi chiusi, divieto di spostamento tra regioni, bar e ristoranti chiusi, con ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021) Quella di oggi sarà ancora una giornata in , così come previsto dal decreto in vigore fino al 15 di gennaio, quindi con negozi chiusi, divieto di spostamento tra, bar e ristoranti chiusi, con ...

borghi_claudio : Il colpo di genio... non diamo i risarcimenti alle aziende in crisi e impediamo loro i licenziamenti. Cosa potrà an… - pisto_gol : Se la più grande nazione del Mondo diventa una Repubblica delle Banane, cosa potrà mai succedere alle Repubbliche d… - vogliadiciboh24 : secondo voi Stefania potrà mai essere stata seria quando ha chiesto a Tommaso di litigare per finta? Avrà sicurame… - teresannuccia : Cosa si potrà fare dal 16 Gennaio con il nuovo DPCM? Spoiler: non putim fa nu cazz - ZumZumPapa : @P32Pp321 @andrea_xtr @fanpage E se poi ospedali di per sè già sotto-organico, sotto-finanziati, gli mandi un'onda… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa potrà Covid, la nuova variante «inglese» può rendere inefficaci i vaccini? Corriere della Sera