Centri Meteo nel Caos per bolla di Gelo

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 10 gennaio 2021)nelpergelida polare.Confusione. E’ ciò che emerge dall’analisi, nuda e cruda, dei modelli previsionali. Ma per quale motivo? Beh, in primis dobbiamo ricordarci che le mappe cercano di interpretare tutta una serie di variabili atmosferiche che mescolate tra loro possono dar luogo a scenariclimatici diametralmente opposti. L’atmosfera, lo si è scritto tante volte, è un sistema dinamico e in quanto tale va letta nel complesso. Non ci si può limitare alla mera osservazione modellistica, soprattutto in un periodo come questo nel quale gli accadimenti atmosferici determinano incertezze comprensibili. Comprensibili, questo è ovvio, per chi ha l’esperienza necessaria per cogliere appieno i segnali lanciati da tutta una serie di pattern. Non vogliamo farla troppo complicata, ...