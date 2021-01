Canton di Silea Treviso – Schianto all’alba muore 27enne | il padre mio figlio non era un alcolizzato

(Di domenica 10 gennaio 2021) Giuseppe Aprile rivolge una preghiera ai “leoni da tastiera“ che stanno dileggiando sui social la memoria del, mortodel 7 gennaio in un incidente stradale avvenuto adiIn questo momento di straziante dolore, l’invito che vi porgo è quello di aver rispetto verso uned una famiglia che piange

antennatre : SILEA | SCHIANTO FATALE A CANTON DI SILEA. PERDE LA VITA UN 27ENNE DI RONCADE -

Ultime Notizie dalla rete : Canton Silea

Giuseppe Aprile rivolge una preghiera ai “leoni da tastiera“ che stanno dileggiando sui social la memoria del figlio, morto all’alba del 7 gennaio in un incidente stradale avvenuto a Canton di Silea I ...Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente, per il 27enne non c’era ormai più nulla da fare ...