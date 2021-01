BVB, per Witsel rottura del tendine d’Achille. Stagione finita (Di domenica 10 gennaio 2021) Brutte notizie per il Borussia Dortmund. Il club tedesco attraverso un comunicato sul sito e un post sui social, ha reso noto l’esito degli esami effettuati sul centrocampista belga dopo l’infortunio accusato nella partita contro il Lipsia: rottura del tendine d’Achille. Il giocatore dovrà stare lontano dai campi almeno 4 mesi, ecco perchè presumibilmente finisce qui la sua Stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Borussia Dortmund (@bvb09) Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Brutte notizie per il Borussia Dortmund. Il club tedesco attraverso un comunicato sul sito e un post sui social, ha reso noto l’esito degli esami effettuati sul centrocampista belga dopo l’infortunio accusato nella partita contro il Lipsia:del. Il giocatore dovrà stare lontano dai campi almeno 4 mesi, ecco perchè presumibilmente finisce qui la sua. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Borussia Dortmund (@bvb09) Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : BVB per BVB, per Witsel rottura del tendine d'Achille. Stagione finita alfredopedulla.com Grave infortunio per Witsel: rottura del tendine d'Achille, stagione finita

Il Borussia Dortmund perde per il resto dell'annata Axel Witsel, infortunatosi sul campo del Lipsia. E ora il belga rischia anche gli Europei.

Si era fatto male con la Lazio, è tornato: doppietta di Haaland al Lipsia

Si era fatto male il giorno di BVB Lazio, oggi è tornato al gol dopo diverse partite difficili per la sua squadra. Erling Haaland è tornato a gonfiare la rete nel 3-1 esterno del Dortmund a Lipsia ...

