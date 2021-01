AVVOCATO ALFIO D’URSO – SATELLITE LEONARDO USATO PER PASSARE I VOTI DA TRUMP A BIDEN (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo gli articoli di Luca La Bella (1, 2, 3) su DatabaseItalia.it che hanno fatto il giro del mondo, la pressione sulle persone coinvolte in questo nuovo inquietante filone sulla frode elettorale negli Stati Uniti si è fatta sentire.Ecco in un video l’ Avv. ALFIO D’URSO autore dell’ Affidavit su LEONARDO. LEONARDO USATO PER PASSARE I VOTI DA TRUMP A BIDEN Regione LazioPaese Italia1, Prof. ALFIO D’URSO, AVVOCATO, di Via Vittorio Emanuele, Catania 95131, Italia, fornisce il seguente resoconto dei fatti come comunicato in diversi incontri con un funzionario dei servizi di sicurezza dell’esercito di alto livello.Arturo D’Elia, ex capo del Dipartimento Informatico di ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo gli articoli di Luca La Bella (1, 2, 3) su DatabaseItalia.it che hanno fatto il giro del mondo, la pressione sulle persone coinvolte in questo nuovo inquietante filone sulla frode elettorale negli Stati Uniti si è fatta sentire.Ecco in un video l’ Avv.autore dell’ Affidavit suPERDARegione LazioPaese Italia1, Prof., di Via Vittorio Emanuele, Catania 95131, Italia, fornisce il seguente resoconto dei fatti come comunicato in diversi incontri con un funzionario dei servizi di sicurezza dell’esercito di alto livello.Arturo D’Elia, ex capo del Dipartimento Informatico di ...

