VIDEO Biathlon, Eckhoff vince il duello con Roeiseland nell’inseguimento di Oberhof. Rimonta show di Dorothea Wierer (Di sabato 9 gennaio 2021) Tiril Eckhoff ha vinto l’inseguimento di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di Biathlon. La norvegese ha vinto un bellissimo duello finale con la connazionale Marte Olsbu Roeiseland. Terza piazza per l’austriaca Lisa Theresa Hauser, mentre la nostra Dorothea Wierer si è resa protagonista di una spettacolare Rimonta: dal 31mo posto è risalita fino alla settima posizione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi dell’inseguimento femminile di di Oberhof. VIDEO HIGHLIGHTS INSEGUIMENTO FEMMINILE Oberhof: A thrilling final loop but @TirilEckhoff holds off Marte Olsbu Roeiseland to win the #OBE21 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Tirilha vinto l’inseguimento di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di. La norvegese ha vinto un bellissimofinale con la connazionale Marte Olsbu. Terza piazza per l’austriaca Lisa Theresa Hauser, mentre la nostrasi è resa protagonista di una spettacolare: dal 31mo posto è risalita fino alla settima posizione. Di seguito ilcon gli highlights e la sintesi dell’inseguimento femminile di diHIGHLIGHTS INSEGUIMENTO FEMMINILE: A thrilling final loop but @Tirilholds off Marte Olsbuto win the #OBE21 ...

E' arrivata la cinquantesima vittoria in carriera per il norvegese Johannes Boe nella sprint maschile a Oberhof (Germania), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Il campione scand ...

Tiril Eckhoff ha vinto la sprint di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La norvegese si è impoto in Germania, avendo la meglio sulla svedese Hanna Oeberg e sull'austria ...

E' arrivata la cinquantesima vittoria in carriera per il norvegese Johannes Boe nella sprint maschile a Oberhof (Germania), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Il campione scand ...Tiril Eckhoff ha vinto la sprint di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La norvegese si è impoto in Germania, avendo la meglio sulla svedese Hanna Oeberg e sull'austria ...