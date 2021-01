‘Vestita come Jack Angeli’ l’assessora di FdI scrive: “Facebook bannerà pure me?”. Scoppia la polemica (Di sabato 9 gennaio 2021) “Nella foto non sono vestita da “Angeli” ma se mai, sia consentito, e paradossalmente, da zarina mentre il colbacco per dirla tutta non è di pelliccia e sicuramente non da sciamano!“. Con queste parole l’assessora allo Sport e Commercio al Comune di Perugia, Clara Pastorelli (Fratelli d’Italia) cerca di chiudere la polemica nata da un suo post Facebook dove ha pubblicato un selfie scattato davanti allo specchio, con indosso un colbacco piuttosto vistoso e un maglione a stelle e strisce. La didascalia è piuttosto chiara: “Forza sempre e comunque Stati Uniti d’America. Spesso ciò che sembra reale non lo è. Fb bannerà pure me?“. Il pensiero va a Jack Angeli, l’ormai famigerato ‘vichingo’ che ha guidato l’insurrezione pro-Trump a Capitol Hill costata la vita a 5 persone. Molte le critiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) “Nella foto non sono vestita da “Angeli” ma se mai, sia consentito, e paradossalmente, da zarina mentre il colbacco per dirla tutta non è di pelliccia e sicuramente non da sciamano!“. Con queste paroleallo Sport e Commercio al Comune di Perugia, Clara Pastorelli (Fratelli d’Italia) cerca di chiudere lanata da un suo postdove ha pubblicato un selfie scattato davanti allo specchio, con indosso un colbacco piuttosto vistoso e un maglione a stelle e strisce. La didascalia è piuttosto chiara: “Forza sempre e comunque Stati Uniti d’America. Spesso ciò che sembra reale non lo è. Fbme?“. Il pensiero va aAngeli, l’ormai famigerato ‘vichingo’ che ha guidato l’insurrezione pro-Trump a Capitol Hill costata la vita a 5 persone. Molte le critiche ...

Noovyis : (‘Vestita come Jack Angeli’ l’assessora di FdI scrive: “Facebook bannerà pure me?”. Scoppia la polemica) Playhitmu… - Mirandola59 : RT @LibriSoria: ... dedita all'alcol e al gioco d'azzardo (spesso viene raffigurata come vestita da uomo, da pistolera o da cavallerizza),… - alelagattarossa : RT @boostap: L'assessora di FdI vestita come na cojona: scoppia la polemica sui social - FabioMassi : RT @boostap: L'assessora di FdI vestita come na cojona: scoppia la polemica sui social - SanGamaro : RT @boostap: L'assessora di FdI vestita come na cojona: scoppia la polemica sui social -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Vestita come Chico Forti tornerà in Italia, l'annuncio di Di Maio. Da vent’anni è negli Usa per omicidio Corriere della Sera