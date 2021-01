Vertice di maggioranza | il PD stanco di Italia Viva | “Basta mettere paletti su ogni cosa”

matteorenzi : Visto il modo con il quale Palazzo Chigi sta gestendo la comunicazione del vertice di maggioranza chiederemo che i… - petergomezblog : “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano un nuovo pretesto per la rottura al vertice di maggior… - CandianiStefano : Terminato vertice #Conte, #maggioranza e #Cts: ascoltato scienziati, Conte ha convinto che è necessario mantenere… - peppesignore : RT @piuequah: #Renzi si presenta a un decisivo vertice di maggioranza chiedendo il #pontesullostretto. Ripeto: Renzi si presenta a un deci… - Greg_75_ : RT @petergomezblog: “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano un nuovo pretesto per la rottura al vertice di maggioranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice maggioranza

“Fai bene a parlare di rispetto ma chi invoca rispetto deve dare rispetto. Non puoi permetterti di dire che alla riunione del 22 dicembre tutti i ministri presenti non avevano letto la bozza che era s ...La rottura non c'è ancora, ma rimane l'incertezza sull'epilogo della crisi di governo. E allora meglio mettere al sicuro il Recovery plan. È finita così, dopo oltre tre ore di trattative, la riunione ...