Vaccino, dosi ai prof prima degli anziani: l?ordine può cambiare (Di sabato 9 gennaio 2021) Obiettivo: mettere in sicurezza le scuole anticipando la vaccinazione dei prof. Il governo ci sta pensando, ma non sarà semplice. Anzi. Sulla carta il piano vaccinale prevedeva di avere a... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 9 gennaio 2021) Obiettivo: mettere in sicurezza le scuole anticipando la vaccinazione dei. Il governo ci sta pensando, ma non sarà semplice. Anzi. Sulla carta il piano vaccinale prevedeva di avere a...

RobertoBurioni : UE ha comprato da Pfizer ulteriori 300milioni di dosi di vaccino, significa 40milioni circa dosi in più per noi. Pr… - matteosalvinimi : ?? Anche in Toscana (vedi post precedente)! Sprecate 5mila dosi di vaccino a causa del geniale Arcuri. E poi la col… - ricpuglisi : Davvero qualcuno preferisce buttare al macero dosi preziose di vaccino per #Covid19 piuttosto che darle a qualcuno?… - ElsioAudino : @Maxxxibb3 @Fantaliz837 Bel tweet nosense, considerando che il vaccino ha bisogno di 2 dosi a 21 giorni di distanza… - loscugnizzo76 : RT @RobertoBurioni: UE ha comprato da Pfizer ulteriori 300milioni di dosi di vaccino, significa 40milioni circa dosi in più per noi. Prepar… -