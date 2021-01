Un mese senza Pablito: così forte la nostalgia, così infinita la malinconia (Di sabato 9 gennaio 2021) Un mese fa arrivò la notizia e fu come una tempesta: Paolo Rossi, il Pablito del nostro sogno e del nostro delirio Mundial del 1982, è morto. Salutavamo, in tanti, un fratello, un figlio, il generoso e fidato vicino di casa, una persona entrata nella nostra vita con la forza del suo talento e la dolcezza del suo infinito sorriso. Fu un colpo duro: se ne andava uno dei miei amici più cari, lo avevo conosciuto ai tempi del Vicenza, ai suoi primi passi, quando già con i suoi gol illuminava il prato verde e l’azzurro del cielo. Non è mai cambiato, nemmeno quando è diventato, dopo la Spagna, una delle persone più popolari al mondo: non aveva smarrito l’umiltà, quel suo essere il ragazzo pieno di sentimenti e di emozioni, di ingenuità persino, di Prato. E noi eravamo, in ogni anfratto, in ogni angolo, tanti “paolorossi”. La gente ci riconosceva e ci ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Unfa arrivò la notizia e fu come una tempesta: Paolo Rossi, ildel nostro sogno e del nostro delirio Mundial del 1982, è morto. Salutavamo, in tanti, un fratello, un figlio, il generoso e fidato vicino di casa, una persona entrata nella nostra vita con la forza del suo talento e la dolcezza del suo infinito sorriso. Fu un colpo duro: se ne andava uno dei miei amici più cari, lo avevo conosciuto ai tempi del Vicenza, ai suoi primi passi, quando già con i suoi gol illuminava il prato verde e l’azzurro del cielo. Non è mai cambiato, nemmeno quando è diventato, dopo la Spagna, una delle persone più popolari al mondo: non aveva smarrito l’umiltà, quel suo essere il ragazzo pieno di sentimenti e di emozioni, di ingenuità persino, di Prato. E noi eravamo, in ogni anfratto, in ogni angolo, tanti “paolorossi”. La gente ci riconosceva e ci ...

