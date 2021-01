Un Boeing 737 è scomparso in Indonesia: a bordo 62 persone. Un pescatore testimone: «È caduto in mare» (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 62 le persone a bordo del Boeing 737, sulla rotta Giakarta-Pontianak, di cui si sono persi i contatti nelle ultime ore. Secondo quanto ricostruito dai media locali, il volo della compagnia Sriwijaya Air SJ sarebbe scomparso dai radar dopo soli quattro minuti dal decollo. Le autorità si sono messe al lavoro per avviare le ricerche del mezzo ma intanto c’è un testimone che ha condiviso informazioni preziose. Si tratta di un pescatore che ha raccontato di aver visto un aereo cadere in picchiata in mare, al largo di Giakarta. Un riscontro a questa informazione potrebbe arrivare dal sito FlightRadar24 il quale riporta che il Boeing su quella tratta ha perso, in meno di un minuto, oltre tremila metri di altitudine. A bordo dell’aereo, 2 ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 62 ledel737, sulla rotta Giakarta-Pontianak, di cui si sono persi i contatti nelle ultime ore. Secondo quanto ricostruito dai media locali, il volo della compagnia Sriwijaya Air SJ sarebbedai radar dopo soli quattro minuti dal decollo. Le autorità si sono messe al lavoro per avviare le ricerche del mezzo ma intanto c’è unche ha condiviso informazioni preziose. Si tratta di unche ha raccontato di aver visto un aereo cadere in picchiata in, al largo di Giakarta. Un riscontro a questa informazione potrebbe arrivare dal sito FlightRadar24 il quale riporta che ilsu quella tratta ha perso, in meno di un minuto, oltre tremila metri di altitudine. Adell’aereo, 2 ...

