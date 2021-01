Tommy Ford: il video della brutta caduta a Adelboden (Di sabato 9 gennaio 2021) Nello slalom gigante di oggi, sabato 9 gennaio 2021, brutta caduta per Tommy Ford. La gara ha ripreso dopo circa mezzora e solo dopo che l’atleta è stato prelevato in elicottero. Tommy Ford: il video della brutta caduta La vidéo de l'énorme chute de Tommy Ford.. pic.twitter.com/bGz9KmqBj6— Thibault (@thibault brn) January 9, 2021 Il 31enne americano ha perso il controllo poco prima del traguardo. Cadendo ha battutto violentemente la testa, perdendo conoscenza e piegando in modo innaturale il collo. Non si sa praticamente nulla ad ora sulle sue condizioni. Sappiamo solo che è stato portato in ospedale con l’elicottero. Sulla Chuenisbärgli ieri erano caduti i norvegesi Lucas ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Nello slalom gigante di oggi, sabato 9 gennaio 2021,per. La gara ha ripreso dopo circa mezzora e solo dopo che l’atleta è stato prelevato in elicottero.: ilLa vidéo de l'énorme chute de.. pic.twitter.com/bGz9KmqBj6— Thibault (@thibault brn) January 9, 2021 Il 31enne americano ha perso il controllo poco prima del traguardo. Cadendo ha battutto violentemente la testa, perdendo conoscenza e piegando in modo innaturale il collo. Non si sa praticamente nulla ad ora sulle sue condizioni. Sappiamo solo che è stato portato in ospedale con l’elicottero. Sulla Chuenisbärgli ieri erano caduti i norvegesi Lucas ...

