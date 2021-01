Spagna, tre morti per la tempesta di neve “Filomena”: è la peggiore degli ultimi 50 anni (Di sabato 9 gennaio 2021) Spagna, tre morti per la tempesta di neve “Filomena”: la peggiore in 50 anni La tempesta di neve Filomena, in Spagna, sta mettendo in ginocchio il Paese. Fino ad ora tre persone sono morte – due trascinate dall’acqua a Malaga e una intrappolata sotto la neve a Madrid – centinaia di automobilisti sono bloccati nei dintorni della capitale, l’aeroporto Barajas è stato chiuso e le linee ferroviarie sono state sospese. Ma secondo le autorità il peggio deve ancora venire perché sono previste altre nevicate per la giornata. A Madrid la neve cade da ieri e ha lasciato molte abitazioni della comunità senza acqua, senza luce e riscaldamento mentre la temperatura esterna è sotto ... Leggi su tpi (Di sabato 9 gennaio 2021), treper ladi”: lain 50Ladi, in, sta mettendo in ginocchio il Paese. Fino ad ora tre persone sono morte – due trascinate dall’acqua a Malaga e una intrappolata sotto laa Madrid – centinaia di automobilisti sono bloccati nei dintorni della capitale, l’aeroporto Barajas è stato chiuso e le linee ferroviarie sono state sospese. Ma secondo le autorità il peggio deve ancora venire perché sono previste altre nevicate per la giornata. A Madrid lacade da ieri e ha lasciato molte abitazioni della comunità senza acqua, senza luce e riscaldamento mentre la temperatura esterna è sotto ...

SkyTG24 : Spagna, tempesta di neve e gelo sul Paese: tre morti. Chiuso l’aeroporto di Madrid. FOTO - repubblica : Spagna, tre morti per la tempesta di neve 'Filomena', la più forte in 50 anni [aggiornamento delle 14:37] - VParrillaAixela : RT @repubblica: Spagna, tre morti per la tempesta di neve 'Filomena', la più forte in 50 anni [aggiornamento delle 14:37] - dhasselmann : RT @repubblica: Spagna, tre morti per la tempesta di neve 'Filomena', la più forte in 50 anni [aggiornamento delle 14:37] - repubblica : Spagna, tre morti per la tempesta di neve 'Filomena', la più forte in 50 anni [aggiornamento delle 14:37] -