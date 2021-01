Serie A, le formazioni ufficiali di Benevento-Atalanta: Gasperini punta su Zapata e Ilicic (Di sabato 9 gennaio 2021) Tutto pronto per Benevento-Atalanta.Sarà la sfida dello Stadio "Ciro Vigorito", in programma per questo pomeriggio alle 15.00, ad aprire la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori.Benevento (4-3-2-1) - Montipò; Maggio, Barba, Glik, Foulon; Improta, Schiattarella, Dabo; Ionita, Sau; Lapadula. All. F. InzaghiAtalanta (3-4-1-2) - Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) Tutto pronto per.Sarà la sfida dello Stadio "Ciro Vigorito", in programma per questo pomeriggio alle 15.00, ad aprire la diciassettesima giornata del campionato diA.Di seguito, le sceltedei due allenatori.(4-3-2-1) - Montipò; Maggio, Barba, Glik, Foulon; Improta, Schiattarella, Dabo; Ionita, Sau; Lapadula. All. F. Inzaghi(3-4-1-2) - Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina;. All.

