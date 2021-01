Serie A, domani c’è Roma-Inter: le probabili formazioni (Di sabato 9 gennaio 2021) Le probabili formazioni di Roma-Inter, match della 17a giornata di Serie A Nuovo turno per la Serie A che in questo fine settimana si appresta a vivere il diciassettesimo turno. Tra le partite in programma c’è anche il match dell’Olimpico tra i padroni di casa della Roma e l’Inter: ecco le probabili formazioni. Qui Roma: un solo dubbio per Fonseca Un solo dubbio per Fonseca in vista della sfida ai nerazzurri. In difesa Kumbulla contende il posto ad Ibanez al fianco di Smalling e Mancini davanti alla porta di Pau Lopez. A centrocampo Karsdorp e Spinazzola saranno gli esterni con Cristante e Veretout centrali. In attacco Dzeko sarà supportato sulla trequarti da Pellegrini e ... Leggi su intermagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Ledi, match della 17a giornata diA Nuovo turno per laA che in questo fine settimana si appresta a vivere il diciassettesimo turno. Tra le partite in programma c’è anche il match dell’Olimpico tra i padroni di casa dellae l’: ecco le. Qui: un solo dubbio per Fonseca Un solo dubbio per Fonseca in vista della sfida ai nerazzurri. In difesa Kumbulla contende il posto ad Ibanez al fianco di Smalling e Mancini davanti alla porta di Pau Lopez. A centrocampo Karsdorp e Spinazzola saranno gli esterni con Cristante e Veretout centrali. In attacco Dzeko sarà supportato sulla trequarti da Pellegrini e ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Il Parma ritrova Gervinho. Inter, dubbio a sinistra. Atalanta, spinge Maehle La Gazzetta dello Sport Serie A, le probabili formazioni: torna Chiellini, sarà un baby Milan, Pedro ancora out

Oggi inizia la diciassettesima giornata con Benevento-Atalanta (ore 15), mentre in serata il Milan capolista affronta il Torino Il pezzo forte è domani a pranzo, con Roma-Inter (ore 12.30), ma non sch ...

Auguri Lazio: compie 121 anni, festa in piazza della Libertà. Inzaghi a Parma eguaglia Zoff in serie A

Un po’ di cifre per raccontare l’ultracentenaria storia della società biancoceleste: 16 trofei (2 scudetti e 14 coppe), 3.691 gol realizzati in serie A, l’incredibile assalto di Immobile (141 reti) al ...

