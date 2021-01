Scuola Sicura: nel Lazio tamponi gratis agli studenti (Di sabato 9 gennaio 2021) Nel Lazio parte Scuola Sicura: gli studenti delle superiori possono prenotarsi, anche senza certificato medico, per fare il tampone veloce nella rete dei drive tamponi senza prescrizioni per gli studenti, in caso di necessita’, direttamente nei drive-in del territorio. Il si’ della Regione Lazio, al tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Nelparte: glidelle superiori possono prenotarsi, anche senza certificato medico, per fare il tampone veloce nella rete dei drivesenza prescrizioni per gli, in caso di necessita’, direttamente nei drive-in del territorio. Il si’ della Regione, al tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi,… L'articolo Corriere Nazionale.

