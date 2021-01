Sci, Coppa del mondo. Sofia Goggia domina la discesa di St. Anton (Di sabato 9 gennaio 2021) L'azzurra Sofia Goggia ha nettamente vinto in 1.24.06 la discesa di Coppa del mondo di St. Anton in Austria Per la 28enne campionessa bergamasca - oro olimpico in questa disciplina - è il nono successo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 9 gennaio 2021) L'azzurraha nettamente vinto in 1.24.06 ladideldi St.in Austria Per la 28enne campionessa bergamasca - oro olimpico in questa disciplina - è il nono successo...

Eurosport_IT : STRAORDINARIA SOFIA! ?? Arriva la la nona vittoria in Coppa del Mondo per Sofia Goggia ???????? #EurosportSCI |… - Sport_Mediaset : #Sci: Coppa del Mondo: #Goggia è immensa! È sua la discesa libera. Sulla pista austriaca di #StAnton la campionessa… - Gazzetta_it : #Goggia: 'A #StAnton bisogna aggredire e io ho le idee chiare' @AlpineSkiWC - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #sci #ski #Coppamondo Felicità #Goggia 'Vittoria costruita, ho sciato come volevo' - alcinx : RT @Open_gol: Lo sciatore è caduto ad alta velocità in prossimità del traguardo, dopo aver colpito il palo di una porta. Il video?? https://… -