Roma, fan in delirio (e in assembramento) per Can Yaman: tutti accalcati sotto l'hotel dell'attore turco (Di sabato 9 gennaio 2021) Can Yaman, l'attore turco diventato noto in Italia soprattutto per la serie di successo di Canale 5 Daydreamer-Le ali del sogno, è arrivato a Roma ieri sera. sotto il suo hotel decine e decine di fan, tutti accalcati, pronti a fotografare (e magari anche a farsi un selfie) con Can Yaman. Con tanto di palloncini tricolore. tutti con mascherine sì, ma senza alcuna cautela e distanziamento. Scene che sarebbero anche normali se non fosse che stiamo tutti attraversando (e combattendo) da mesi contro il virus. Immagini di 'un benvenuto in Italia' che stanno facendo discutere, e non poco, in queste ore: a riprendere gli assembramenti dei fan è stato il regista, anche lui turco, Ferzan Ozpetek.

