Ritorno di fiamma tra la Gregoraci e Briatore? Le foto che fanno sperare i fan

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ha abbandonato la casa del Grande Fratello VIP per poter passare il Natale assieme al figlio Nathan che si trovava a Dubai assieme al padre Flavio, la bella Elisabetta, cuore di mamma, non se l’è sentita di passare una festa così importante lontana dall’amato ragazzino. Ora sono tutti e tre in vacanza a Dubai e sui social in tanti chiedono se sia possibile riformare una coppia che purtroppo è scoppiata da un pò, tanti i fan che chiedono a gran voce unditra la showgirl calabrese e l’imprenditore. L’affetto che resta Memori anche delle dichiarazioni fatte da Elisabetta mentre era nella casa che si è lasciata andare ad alcune confessioni sull’ex marito, affermando che avendo passato assieme il primo lockdown a Montecarlo, Flavio le avrebbe chiesto di riprovarci. Lui per ...