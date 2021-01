Renzi ai suoi deputati Iv: governo acceleri o non ha senso starci - 'Le elezioni anticipate sono un bluff' (Di domenica 10 gennaio 2021) 'O il governo accelera e va veloce, oppure non ha senso che ci stiamo: non vogliamo la crisi, vogliamo la stabilità, ma non vogliamo l'immobilismo'. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) 'O ilaccelera e va veloce, oppure non hache ci stiamo: non vogliamo la crisi, vogliamo la stabilità, ma non vogliamo l'immobilismo'. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, ...

BentivogliMarco : @il_cappellini @repubblica Quando Renzi era il più popolare, DAlema, lo voleva cacciare con chiunque, anche non pop… - DavideSilvestr6 : RT @enzoben43: Se Renzi accetta un rimpasto senza passaggio al Quirinale e con qualche poltrona in più per i suoi fa una pessima figura. - Peter12739419 : @matteorenzi Io non riesco a spiegarmi come mai Renzi risulti oggettivamente così antipatico. Eppure i suoi argomen… - il_gattaccio : @marie_lefevbre @BenedettaFrucci Renzi, legittimamente, combatte solo per sé stesso. Farebbe meno schifo se evitass… - enzoben43 : Se Renzi accetta un rimpasto senza passaggio al Quirinale e con qualche poltrona in più per i suoi fa una pessima figura. -