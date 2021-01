“Perché l’hai fatto?”. GF Vip, Giulia Salemi ‘parla’ e nel suo mirino finisce proprio Tommaso Zorzi (Di sabato 9 gennaio 2021) La giornata dell’8 gennaio è stata priva della puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’ per lasciare spazio alla serie ‘Fratelli Caputo’. Ma nella Casa è comunque successo praticamente di tutto. In particolare, a destabilizzare l’ambiente ci ha pensato una voce all’esterno che ha gridato: “Giulia è fidanzata con Alessio”. In Pierpaolo Pretelli, che ormai si stava lasciando andare del tutto, è nata una certa insicurezza e perplessità, anche se ha poi ammesso di credere alla ragazza. Inoltre, sul web sono circolate diverse indiscrezioni su questa persona ed è spuntato anche il nome di Alessio Romagnoli, il calciatore italiano in forza al Milan. L’influencer italo-persiana ha però respinto l’idea che lei potesse aver conosciuto qualcuno prima di varcare la porta rossa ed ha confermato di essere assolutamente single. E la Salemi è anche rimasta molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) La giornata dell’8 gennaio è stata priva della puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’ per lasciare spazio alla serie ‘Fratelli Caputo’. Ma nella Casa è comunque successo praticamente di tutto. In particolare, a destabilizzare l’ambiente ci ha pensato una voce all’esterno che ha gridato: “è fidanzata con Alessio”. In Pierpaolo Pretelli, che ormai si stava lasciando andare del tutto, è nata una certa insicurezza e perplessità, anche se ha poi ammesso di credere alla ragazza. Inoltre, sul web sono circolate diverse indiscrezioni su questa persona ed è spuntato anche il nome di Alessio Romagnoli, il calciatore italiano in forza al Milan. L’influencer italo-persiana ha però respinto l’idea che lei potesse aver conosciuto qualcuno prima di varcare la porta rossa ed ha confermato di essere assolutamente single. E laè anche rimasta molto ...

AlbertoBagnai : @Moreno01720679 Scusa, hai votato Lega? Perché se invece hai votato FdI, scelta assolutamente legittima e insindaca… - defansbourbon : RT @tvdandhp_: 'Una parte di te è ancora umana' 'Come puoi pensare una cosa simile' 'Perché l'ho vista. Perché mi sono trovata a desiderar… - Cavalodiritorno : @matteorenzi Stai bloccando i lavori e hai preso in ostaggio non solo il parlamento,ma tutta l'Italia,in un momento… - francesca279603 : RT @klatherjnvd: “come puoi pensare una cosa del genere?” “Perché l’ho vista. Perché mi sono trovata a desiderare di poter dimenticare tut… - mariapiamarmor1 : RT @tvdandhp_: 'Una parte di te è ancora umana' 'Come puoi pensare una cosa simile' 'Perché l'ho vista. Perché mi sono trovata a desiderar… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’hai Cassano punge il Napoli e poi svela: "Baldini aveva venduto Totti al Chelsea" Corriere dello Sport.it