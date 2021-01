**Open Arms: legale ong, 'sbarco a Malta e Spagna non era possibile'** (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Lo sbarco a Malta non è stato mai possibile. C'e' stato un intervento di Malta che voleva far scendere alcune persone ma il comandante che deve tenere conto della sicurezza della nave ha ritenuto che non fosse opportuno". L'avvocato Arturo Salerni, legale di Open Arms, replica così a distanza alla difesa di Matteo Salvini. Prima di lasciare l'aula bunker ha detto: "E anche lo sbarco in Spagna era impossibile. Dopo 20 giorni di navigazione e sei giorni davanti alle coste con la disperazione che si era determinata a bordo, il diritto internazionale del mare impone di poter arrivare rapidamente allo sbarco quando si sono salvate delle persone in mare". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Lonon è stato mai. C'e' stato un intervento diche voleva far scendere alcune persone ma il comandante che deve tenere conto della sicurezza della nave ha ritenuto che non fosse opportuno". L'avvocato Arturo Salerni,di Open, replica così a distanza alla difesa di Matteo Salvini. Prima di lasciare l'aula bunker ha detto: "E anche loinera im. Dopo 20 giorni di navigazione e sei giorni davanti alle coste con la disperazione che si era determinata a bordo, il diritto internazionale del mare impone di poter arrivare rapidamente alloquando si sono salvate delle persone in mare".

borghi_claudio : Ovviamente mentre in USA succede di tutto qui che fanno? L'ennesimo processo a Salvini per aver fermato i clandesti… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Salvini accusato di sequestro di persona. Ma spuntano diversi sospetti sul comportamento del comandante dell'Ong spagnola O… - lvoir : RT @Nico01042014: Caso Open Arms: Capito il cialtrone salvini? Prima si vantava di aver agito da solo. Ora, pur di scaricare le sue colpe t… -