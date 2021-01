“Oltre per ridare dignità all’economia lavoreremo con forza fino alla fine” (Di sabato 9 gennaio 2021) di Erika Noschese Lavorare ancora in consiglio comunale per il rilancio dell’economia cittadina, andare Oltre con un progetto civico, innovativo nel quale confluiscono le migliori energie cittadine. Sono queste le parole chiave per Corrado Naddeo, il consigliere di Azione che, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, con i consiglieri Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Giuseppe Ventura, Nico Mazzeo e Donato Pessolano, ha lasciato la maggioranza per passare all’opposizione. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 gennaio 2021) di Erika Noschese Lavorare ancora in consiglio comunale per il rilancio dell’economia cittadina, andarecon un progetto civico, innovativo nel quale confluiscono le migliori energie cittadine. Sono queste le parole chiave per Corrado Naddeo, il consigliere di Azione che, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, con i consiglieri Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Giuseppe Ventura, Nico Mazzeo e Donato Pessolano, ha lasciato la maggioranza per passare all’opposizione. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

MatteoRichetti : Decine di proposte di #Recovery che non vanno oltre #slogan e tabelle. Se un Governo nasce senza una visione di fon… - bendellavedova : Merkel deplora Trump, Johnson lo accusa, Rutte lo chiama in causa direttamente, Macron censura i violenti fautori d… - CatalfoNunzia : Oltre 50mila lavoratori già coinvolti dal #FondoNuoveCompetenze, per un totale di 4,7 mln di ore di lavoro converti… - pallanteceleste : RT @xxmota_: Colui che di secondo nome fa “coerenza”, olio su tela. Ecco in pochi secondi perché i #gregorelli sono così delusi da lui: no… - AnnamariaGalav2 : RT @sergiodesiena: Sapete cosa intendo io per saggezza...!? Passare oltre le provocazioni, la maleducazione il pettegolezzo ... e quant'al… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre per Da inizio anno oltre 40 sanzioni per violazioni del decreto covid 19 in provincia di Siracusa Siracusa News Domenica allerta gialla per vento forte

Comune di Firenze Domenica allerta gialla per vento forte L'allerta scatta a mezzanotte e andrà avanti per 24 ore Domani a Firenze scatta il codice giallo per rischio vento forte ...

Maltempo, oltre alla neve ora in Garfagnana l'allerta è anche per le frane

Nella strada del comune di Gallicano che conduce alla frazione di Trassilico, si sta monitorando un masso pericoloso che incombe sulla viabilità sottostante ...

Comune di Firenze Domenica allerta gialla per vento forte L'allerta scatta a mezzanotte e andrà avanti per 24 ore Domani a Firenze scatta il codice giallo per rischio vento forte ...Nella strada del comune di Gallicano che conduce alla frazione di Trassilico, si sta monitorando un masso pericoloso che incombe sulla viabilità sottostante ...