Neve a Madrid | rinviata Atletico-Athletic

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tutta colpa del 2020. Annus horribilis, vero? Già, ma non è che girando la pagina del calendario guai o anomalie magicamente spariscono. Il Covid resta, anzi, avanza. E ora c'è pure Filomena. No, ...

Immagine di redazione. Gran parte della Spagna è al collasso, in particolare l’area metropolitana di Madrid è praticamente semiparalizzata a causa della peggiore nevicata probabilmente da oltre mezzo ...Allerta rossa in tutta la Spagna per la tempesta Filomena che sta portando neve e gelo. A Madrid, una delle zone più colpite, sono previsti 20 centimetri di neve nelle prossime 24 ore. La nevicata com ...