Mentana, gaffe video Capitol Hill: cosa è successo davvero (Di sabato 9 gennaio 2021) Il giornalista a Propaganda Live ha spiegato il perché del suo errore relativo alle scene mandate in onda su Capitol Hill e ne ha spiegato tutte le dinamiche L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 9 gennaio 2021) Il giornalista a Propaganda Live ha spiegato il perché del suo errore relativo alle scene mandate in onda sue ne ha spiegato tutte le dinamiche L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LegaSalvini : ??????INCENDI E VIOLENZA IN USA? MENTANA SCAMBIA 'PROJECT X' PER GLI SCONTRI DI WASHINGTON, LA INCREDIBILE GAFFE DURAN… - LegaSalvini : GAFFE CLAMOROSA AL TGLA7: MENTANA E GRECO COMMENTANO LE IMMAGINI DI VIOLENZA DALL'AMERICA MA... SI TRATTA DI UN FILM - ilriformista : Il direttore del @TgLa7 #Mentana fa passare un film del 2012 per le rivolte di #Washington - giornalettismo : Enrico Mentana e la gaffe del lanciafiamme. Ecco cosa è successo davvero durante l'edizione straordinaria sugli sco… - infoiteconomia : Gaffe al Tg La7, Mentana a Propaganda Live: “Una topica. Non è stata l’unica immagine sbagliata” -