Melissa Satta non lo nasconde | “Per me è una sofferenza” Le voci su Boateng e ‘quell’altra’

È un momento difficile per Melissa Satta che, dopo mesi di voci più o meno confermate, è arrivato all'addio dal marito Kevin-Prince Boateng. Una separazione comunicata dalla stessa showgirl 34enne. Tutti ricordano le nozze a Porto Cervo nel giugno del 2016, alle quali avevano partecipato i big del calcio e dello spettacolo. Già nel 2019 i dubbi sulla loro unione si erano insinuato nel quotidiano di Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, con un periodo di separazione. Poi un altro tentativo di salvare il matrimonio fino alla notizia sulla fine. "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità", ha scritto Melissa a fine dicembre.

