La Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sono vaccinati

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) LaII e il duca di Edimburgo, ilsisottoposti alla prima somministrazione del vaccino anti-covid. A riferirlo, la stampa britannica per volontà della, che ha scelto di rendere pubblica la notizia. Lasi è vaccinata Secondo quanto riferisce Sky News, lae ilsisottoposti alla prima vaccinazione. L’annuncio, divulgato da un portavoce, non ha specificato quale vaccino sia stato somministrato alla coppia reale. La somministrazione è avvenuta a Windsor per mano di un medico reale. Sua Maestà ha dato il via libera all’annuncio al fine di incoraggiare il popolo a vaccinarsi e per ...