Inter, Conte: “Con la Roma misureremo nostre ambizioni contro avversario che lotta per lo scudetto” (Di sabato 9 gennaio 2021) Giornata di vigilia per l'Inter che domani sfiderà la Roma nella gara valida per la 17esima giornata di Serie A. In vista del match che si disputerà alle 12:30 allo stadio Olimpico, Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti collegati. "La Roma è una squadra forte che sta facendo bene e può lottare per lo scudetto e per un posto in Champions.Arrivano due partite difficili, Roma e Juventus, in mezzo ci sarà la Coppa Italia. Saranno partite importanti per misurare le vostre ambizioni?Quando giochi con queste squadre misuri la tua forza contro altre squadre forti e sicuramente queste sono partite per misurare anche le nostre ambizioni.Nelle ultime partite è lampante la vostra superiorità nei ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Giornata di vigilia per l'che domani sfiderà lanella gara valida per la 17esima giornata di Serie A. In vista del match che si disputerà alle 12:30 allo stadio Olimpico, Antonioha risposto alle domande dei giornalisti collegati. "Laè una squadra forte che sta facendo bene e puòre per loe per un posto in Champions.Arrivano due partite difficili,e Juventus, in mezzo ci sarà la Coppa Italia. Saranno partite importanti per misurare le vostre?Quando giochi con queste squadre misuri la tua forzaaltre squadre forti e sicuramente queste sono partite per misurare anche le.Nelle ultime partite è lampante la vostra superiorità nei ...

