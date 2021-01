Il funzionamento del collegio docenti | scarica un esempio di regolamento

(Di sabato 9 gennaio 2021) Le competenze deldeisono definite dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)” e dalle disposizioni del CCNL. In particolare, è l’articolo 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 a fissare norme edel “dei”. L'articolo .

Il_Pornografo : @Jardinlesmots Ma anche l’idea della morte e la caducità del pene. E forse anche idee più chiare sul funzionamento della giovane femmina - MassZito : RT @agambella: #USA Nancy Pelosi, secondo un funzionario che riferisce a Politico, sta inviando il messaggio sbagliato, fa sembrare gli USA… - CTodde : RT @agambella: #USA Nancy Pelosi, secondo un funzionario che riferisce a Politico, sta inviando il messaggio sbagliato, fa sembrare gli USA… - Homers_howl : RT @agambella: #USA Nancy Pelosi, secondo un funzionario che riferisce a Politico, sta inviando il messaggio sbagliato, fa sembrare gli USA… - daninovaro : RT @agambella: #USA Nancy Pelosi, secondo un funzionario che riferisce a Politico, sta inviando il messaggio sbagliato, fa sembrare gli USA… -

Ultime Notizie dalla rete : funzionamento del

Open

Martedì partirà lo screening di massa anti Covid al palazzetto “Risorgimento” in via Ginocchi. Il servizio sarà attivo fino a domenica 17, dalle 8 alle 20 ed è rivolto a tutti i cittadini dei Comuni d ...Due giorni di formazione in live streaming sullo strumento scientificamente più avanzato e accreditato per l’assessment del funzionamento, dei bisogni e del potenziale di sviluppo dei soggetti con aut ...