Il Benevento sbatte contro un super Ilicic | l’Atalanta vince al Vigorito

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Uno stop non da mettere in preventivo ma che fa meno male. Ilcade ancora al “Ciro”, violato daldopo il Milan. La formazione di Gasperini, trascinata da unin stato di grazia, sfrutta la qualità dei suoi uomini migliori e le tante defezioni avversarie. Una sconfitta che non pregiudica il cammino della Strega, chiamata adesso a chiudere al meglio un girone di andata da incorniciare. Crotone e Torino prima del giro di boa, sperando che infermeria e mercato (magari) portino buone notizie. La partita – Diverse sorprese nell’undici di partenza del. Inzaghi sceglie sia Maggio che Foulon in difesa, alzando Improta nel tridente ma con il compito di pedinare Gosens. Fuori causa Caprari, l’ex Sampdoria non ...