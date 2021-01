Gli Amici della Musica di Firenze riprendono i concerti in streaming gratuito con Sviatoslav Richter (Di sabato 9 gennaio 2021) Si ascolta la registrazione del concerto che Richter tenne al Teatro Verdi il 23 settembre 1994. Il programma comprende tre Sonate di Ludwig van Beethoven: la Patetica op. 13, la Sonata op. 14 n. 1 in Mi maggiore e la Sonata op. 26 in La bemolle maggiore (parte di un programma più ampio che dal vivo ne comprendeva originariamente cinque, due delle quali non sono presenti nella registrazione). Il concerto sarà reso disponibile nella formula di un vero e proprio evento online: sarà possibile ascoltarlo nel giorno e nell’orario stabilito, ma non successivamente Leggi su firenzepost (Di sabato 9 gennaio 2021) Si ascolta la registrazione del concerto chetenne al Teatro Verdi il 23 settembre 1994. Il programma comprende tre Sonate di Ludwig van Beethoven: la Patetica op. 13, la Sonata op. 14 n. 1 in Mi maggiore e la Sonata op. 26 in La bemolle maggiore (parte di un programma più ampio che dal vivo ne comprendeva originariamente cinque, due delle quali non sono presenti nella registrazione). Il concerto sarà reso disponibile nella formula di un vero e proprio evento online: sarà possibile ascoltarlo nel giorno e nell’orario stabilito, ma non successivamente

