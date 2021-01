Gigante maschile Adelboden 9 gennaio 2021, risultati e classifica prima manche: Meillard in testa (Di sabato 9 gennaio 2021) I risultati e la classifica della prima manche del secondo slalom Gigante di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Loic Meillard chiude in testa la prima parte di gara sulle nevi svizzere, caratterizzata dalla brutta caduta di Tommy Ford (portato via in elicottero). Dietro al padrone di casa c’è Alexis Pinturault, vincitore ieri, con un distacco di tre decimi. A 7 decimi, invece, c’è Marco Odermatt seguito da Aleksander Aamodt Kilde. Il miglior italiano è Luca De Aliprandini in nona posizione con 1.78 di ritardo. I risultati della prima manche (in aggiornamento) 1° Meillard 1:09.38 2° Pinturault +0.30 3° Odermatt +0.70 4° ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Ie ladelladel secondo slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Loicchiude inlaparte di gara sulle nevi svizzere, caratterizzata dalla brutta caduta di Tommy Ford (portato via in elicottero). Dietro al padrone di casa c’è Alexis Pinturault, vincitore ieri, con un distacco di tre decimi. A 7 decimi, invece, c’è Marco Odermatt seguito da Aleksander Aamodt Kilde. Il miglior italiano è Luca De Aliprandini in nona posizione con 1.78 di ritardo. Idella(in aggiornamento) 1°1:09.38 2° Pinturault +0.30 3° Odermatt +0.70 4° ...

