Genoa-Bologna, Ballardini: "Sottovalutati dagli avversari, ma serve lavorare. Mercato? Rinforzi necessari"

Parola a Davide Ballardini. Il Genoa batte il Bologna nell'anticipo della 17^ giornata di Serie A e dimentica il ko contro il Sassuolo. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico rossoblù, Davide Ballardini, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara.

"Gli avversari credono che noi non siamo così bravi forse. Il Genoa oggi non ha fatto una buona partita, non era facile con questo campo e contro una squadra forte. Il Bologna però non ha avuto occasioni, sono bravi nella gestione. Il Genoa deve fare molto di più, però attenzione, serietà e impegno è il nostro merito. La serenità è una conquista. Non è che vinci perché sei sereno, fai tanto e ottieni risultati e sei sereno, è una conseguenza di ciò che fai. Non abbiamo fatto una buona ..."

