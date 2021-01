“È tutto vero!” Aurora Ramazzotti può sognare | la splendida notizia ha già fatto il giro del web | fan al settimo cielo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ora è il ‘Grande Fratello Vip’ ad essere grande protagonista nel piccolo schermo, ma ci sono tanti altri programmi pronti a diventare popolari nei prossimi mesi. Uno fra tutti il Festival di Sanremo, ma attenzione anche a ‘Il Cantante Mascherato’. Nelle ultime ore è uscita fuori un’indiscrezione molto interessante su. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker sarebbe infatti in lizza per un’avventura televisiva davvero molto interessante. Potrebbe essere una svolta per lei. Con i suoi video fa divertire tantissimi follower su Instagram, infatti la giovane è di una simpatia contagiosa. Nonostante questo non ha ancora avuto la possibilità di essere grande protagonista nel mondo della televisione, ma ecco prepararsi per lei un’offerta che, se confermata, sarebbe irrinunciabile. I suoi fan, una volta letta la, sono ...