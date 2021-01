DIRETTA Milan Torino risultato 2-0 streaming video DAZN | Kessié su rigore!

JuventusTV : ?? Alle 14:30 in diretta le parole di @Pirlo_official alla vigilia di #MilanJuve ??? LIVE qui ??… - CiaraCB98 : @ricky_sartori95 @Ste_Casati @FBiasin Si ma tanto loro sono quelli che hanno le notifiche attivate su Diretta che g… - infoitsport : Diretta Milan-Torino 0-0 - infoitsport : Diretta Milan-Torino: obiettivo, tornare alla vittoria | LIVE NEWS - hurried57 : -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Milan

PRIMO TEMPO 46' Gojak steso da Tonali in contropiede, giallo anche per lui. 44' Tre minuti di recupero prima dell'intervallo. 42' TRAVERSA TORO! Rodriguez direttamente in ...Diretta live di Milan-Torino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita della 17esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.