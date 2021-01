Crescita record Bitcoin | ecco i valori registrati e i motivi della sua crescita

(Di sabato 9 gennaio 2021)gli ultimi numeriper la prima volta hanno superato quota 37.000 dollari con un rialzo del 28% solo nell’ultima settimana, un inizio 2021 che gli esperti definiscono un veronella storiapiù popolare tra le criptovalute. Il suo valore non si ferma, infatti le previsioni di JP Morgan dicono che ipotrebbero crescere ancora raggiungendo 146.000 dollari. Prima di vedere le osservazioni JP Morgan vediamo anche idi ieri. Durante l’Epifania, il valore BTC aveva iniziato a superare la soglia dei 35.000 dollari, già a 34.355 $ aveva una percentualeda +7,95%, in mattinata questo valore era di 35.879 dollari. Negli ultimi sette giorni, considerando anche ieri, la ...

AGI - Agenzia Italia

La Cina è sempre più in espansione per quel che riguarda il mercato automobilistico. Durante lo scorso mese, è stato segnato infatti un +63% sulle immatricolazioni delle autovetture rispetto alle rile ...Diamo un’occhiata alle azioni di Fiat. Oggi le quotazioni dell’azienda torinese sono state più o meno stabili, con un inizio di mattinata in rialzo, per poi riabbassarsi al livello di parità. Fiat dur ...