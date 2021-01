“Covid, scuola e studenti tenuti in scacco: calpestando ruoli e diritti” (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Coordinamento dei comitati delle associazioni genitori delle scuole superiori della provincia di Bergamo in un documento denuncia la situazione di ostaggio in cui versa l’intero mondo della scuola per l’emergenza Covid 19. Pubblichiamo il testo completo. Ci risiamo. Assistiamo frustrati all’ennesimo allontanamento della data per la ripresa in presenza, ore di confronto organizzativo di tante componenti scolastiche e istituzionali, oltre al nostro impegno di raccolta dati e proposte operative, buttate alle ortiche. Non possiamo limitarci a prendere atto della schizofrenia con cui la politica si sta muovendo nei confronti della scuola e degli studenti. Denunciamo che la situazione sta degenerando scandalosamente verso una deriva che tiene la scuola e gli studenti in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Coordinamento dei comitati delle associazioni genitori delle scuole superiori della provincia di Bergamo in un documento denuncia la situazione di ostaggio in cui versa l’intero mondo dellaper l’emergenza19. Pubblichiamo il testo completo. Ci risiamo. Assistiamo frustrati all’ennesimo allontanamento della data per la ripresa in presenza, ore di confronto organizzativo di tante componenti scolastiche e istituzionali, oltre al nostro impegno di raccolta dati e proposte operative, buttate alle ortiche. Non possiamo limitarci a prendere atto della schizofrenia con cui la politica si sta muovendo nei confronti dellae degli. Denunciamo che la situazione sta degenerando scandalosamente verso una deriva che tiene lae gliin ...

RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - matteosalvinimi : “Grazie Arcuri, i banchi con le rotelle hanno protetto le scuole dal Covid” ?? Firmato Azzolina. L’ha detto verament… - matteosalvinimi : Migliaia di insegnanti precari e di lavoratori della scuola sono senza stipendio da SETTEMBRE. Roba da matti, altro… - infoitinterno : Covid. Scuola in Sicilia: Dad fino al 30 gennaio per superiori, fino al 16 per elementari e medie - Jackscandal3 : @hecat0 Ovvio, e non voglio fottermene dei problemi di questa gente ma non si risolvono decenni di erosione sociale… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid scuola, una preside: “Troppo caos e paura. Meglio la DaD qualche altra settimana” Orizzonte Scuola “Covid, scuola e studenti tenuti in scacco: calpestando ruoli e diritti”

"Proponiamo che il 18 gennaio ogni componente della scuola si mobiliti con tutto quello che la fantasia e la voglia di tornare a contare ci suggerisce" scrivono i genitori.

Alessandro e i momenti felici a Mestre con la trasmissione "l’Eredità". Da Insinna arrivano regalo e invito

Il conduttore ha risposto al ragazzo mestrino dell’associazione For Me D’Abili dopo una lettera inviatagli dalla mamma ...

"Proponiamo che il 18 gennaio ogni componente della scuola si mobiliti con tutto quello che la fantasia e la voglia di tornare a contare ci suggerisce" scrivono i genitori.Il conduttore ha risposto al ragazzo mestrino dell’associazione For Me D’Abili dopo una lettera inviatagli dalla mamma ...