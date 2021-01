Covid, il ministro Speranza: «Contro il virus restrizioni ancora per qualche mese» (Di sabato 9 gennaio 2021) Bisogna resistere ancora qualche mese. «Questa è la prima grande sfida: non pensare di aver vinto, tenere altissimo il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e... Leggi su ilmattino (Di sabato 9 gennaio 2021) Bisogna resistere. «Questa è la prima grande sfida: non pensare di aver vinto, tenere altissimo il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e...

Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - Mov5Stelle : Auguri di pronta guarigione da parte di tutto il MoVimento 5 Stelle al ministro @FedericoDinca, risultato positivo… - Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza ha firmato la nuova ordinanza, 'massimo livello di attenzione. Il #virus circola molto e l'in… - Inviaggiatore : RT @ilmessaggeroit: Covid, il ministro Speranza: «Contro il virus restrizioni ancora per qualche mese» - Gazzettino : Covid, il ministro Speranza: «Contro il virus restrizioni ancora per qualche mese» -